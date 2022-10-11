НЭК "Укрэнерго" сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях.

10 октября в вечерние часы жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Об этом в Теlegram сообщило НЭК "Укрэнерго".

При этом отмечают, что "общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (свыше величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин".

Видео дня

В сообщении сказано, что это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру "Укрэнерго" сбалансировать энергосистему в самый критический момент суток.

В сообщении сказано, что вместе с этим, чтобы уменьшить нагрузки в энергосистеме, НЭК "Укрэнерго" сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях.

"Это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней. Вводит в действие графики аварийных ограничений облэнерго (ОСР) по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", - сказано в сообщении.

Обстрел Украины и отключение света

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Взрывы слышали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов.

Участники совещания отметили важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети – с 17:00 до 22:00.

Украинцев призвали снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просили в указанное время не пользоваться наиболее энергорасточительные приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновыми печами, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: