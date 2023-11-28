Инициатива является первым вкладом правительства США в Фонд поддержки энергетики Украины.

Агентство США по международному развитию (USAID) и Секретариат Энергетического сообщества заключили соглашение о грантовом взносе США в Фонд поддержки энергетики Украины. Общая сумма составляет 25 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики.

Отмечается, что эта инициатива является первым вкладом правительства США в фонд, который был создан по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Всего спонсоры обязались внести более 329 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, из которых около 192 миллионов евро были фактически перечислены на счет фонда от 15 государственных и частных спонсоров. Остальная сумма - это объявленные и формализованные взносы, которые ожидаются в ближайшее время.

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Эти средства используются для закупки оборудования, необходимого для восстановления энергетических компаний. В период с 1 января по 27 ноября 2023 года в рамках фонда было заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на сумму почти 100 миллионов евро.

В Минэнерго добавили, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года и позволяет правительствам, международным финансовым организациям и частным донорам оказать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

Помощь США Украине - последние новости

Украина - приоритет США, новый пакет помощи будет принят до Рождества. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он отметил, что "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет выделить пакеты помощи Израилю и Украине до Рождества, если смогут привязать это к вопросу безопасности американской границы.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", – сказал Джонсон.

Ранее в Палате представителей сделали неутешительный прогноз по помощи Украине. По данным Bloomberg, Соединенным Штатам Америки будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

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