До следующего года принятие помощи маловероятно, считает глава Комитета по вопросам разведки.

Соединенным Штатам Америки будет очень трудно принять выделение новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики.

Как пишет Bloomberg, республиканцы пытаются связать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики. "Конгресс потребует внесения поправок в законы, чтобы гарантировать, что граница вернется в прежнее состояние", - сказал председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в эфире NBC.

Белый дом запросил около 4 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования для увеличения ресурсов на границе и противодействия потоку фентанила. Тернер сказал, что в этом предложении отсутствуют изменения в политике, которых добиваются консерваторы.

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Сенатор Том Коттон в эфире Fox News Sunday заявил что главными политическими вопросами, которые беспокоят консерваторов, являются изменения в сфере предоставления убежища и условно-досрочного освобождения. "В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - отметил он.

Временный бюджет США

Напомним, что в начале октября был утвержден временный бюджет США, который позволял правительству работать еще 45 дней. В него не ввошла помощь Украине.

В ноябре советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс как можно скорее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, поскольку нехватка финансирования уже повлияла на ее способность защищаться.

15 ноября Палата представителей одобрила новый законопроект о финансировании правительства, он также не включал помощь Украине и Израилю. Через два дня его подписал Джо Байден.

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