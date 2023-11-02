Введение изменений в миграционную политику может привести к сложным переговорам, которые могут задержать одобрение финансирования для Украины.

В Конгрессе США продолжаются споры относительно запроса администрации президента США Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов для финансирования помощи Украине, Израилю, другим странам-партнерам и для урегулирования ситуации на американо-мексиканской границе. Дебаты по последнему вопросу могут стать препятствием для принятия всего пакета, говорится в материале Newsweek.

Запрос на 106 миллиардов долларов предусматривал выделение 13,6 миллиарда долларов на борьбу с потоками мигрантов. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл дал понять, что республиканцы помогут демократам преодолеть 60-голосовый порог для одобрения пакета финансирования только в том случае, если эта сумма будет увеличена.

"Демократам придется принять действительно серьезный законопроект об охране границы между США и Мексикой, чтобы привлечь наших людей к комплексному подходу", – заявил Макконнелл на своей пресс-конференции.

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Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отверг идею включения изменений в пограничную политику. Он подчеркивал необходимость сосредоточиться на предоставлении финансирования Украине и Израилю.

"Введение изменений в политике может привести к сложным переговорам, которые могут задержать принятие пакета помощи в решающее время, когда Америка приближается к конечному сроку [для одобрения вопросов относительно] государственного финансирования – 17 ноября", – отмечают в Newsweek.

Ситуация на границе США и Мексики - это надо знать

Ряд республиканцев требуют введения существенных изменений в политику США для урегулированию ситуации на границе. В частности, выступают за отмену правил, получивших название "Catch and Release" ("Поймай и отпусти"). Согласно этим правилам, задержанных мигрантов, которые считаются представителями группы низкого риска и обычно ищут убежища, освобождают из-под стражи. Им разрешено проживать в американских общинах в ожидании суда. Однако сейчас, по оценкам Transactional Records Access Clearinghouse, в США остаются нерассмотренными почти 2,1 миллиона дел в отношении мигрантов. Так что нелегальные мигранты могут беспрепятственно жить в США в течение длительного периода времени.

Ранее действовало распоряжение о государственном здравоохранении, согласно разделу 42 которого выдворение мигрантов было возможным без рассмотрения. В мае 2023 года США отменили эти пограничные ограничения, немедленно заменив их новыми радикальными правилами. Теперь для мигрантов, незаконно пересекающих границу, предусмотрены депортация и лишение права на въезд в США на 5 лет в случае, если они не имеют права на получение убежища.

Запрос администрации Байдена на 106 миллиардов долларов - главное

20 октября администрация президента США Джо Байдена запросила финансирование на сумму 106 миллиардов долларов 61,4 миллиарда долларов, должна была пойти на помощь Украине, 13,6 миллиарда долларов – на охрану границ США, 14,3 миллиарда долларов – на поддержку Израиля.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, выступил за отдельный вид пакета помощи Израилю. При этом он предлагал увеличить сумму до 14,5 миллиардов долларов. В то же время лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл пошел против линии партии и выступил за включение помощи Украине в новый пакет финансирования.

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