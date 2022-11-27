Президент поблагодарил всех причастных к возвращению света, воды и тепла в дома украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики, ситуация энергетиками контролируется.

"После массированного удара террористов в минувшую среду мы восстанавливали генерацию и поставки электричества. По состоянию на сегодня в большинстве регионов стране действуют только стабилизационные графики. Ситуация энергетиками контролируется", – отметил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский поблагодарил всех, причастных к возвращению света, воды и тепла в дома украинцев.

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Сокрушительные удары РФ по энергосистеме Украины: последние новости

23 ноября Россия выпустила около 70 ракет по Украине, из них 51 было уничтожено. Российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Сразу после атаки во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии. На трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены.

До 25 ноября, как сообщали в правительстве, украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. На тот момент в каждой области в среднем были обесточены от 200 до 400 тыс. потребителей.

27 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на конец недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

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