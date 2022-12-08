Ограничительные меры на поставки российского сырья не требуют дополнительных проверок судов.

На фоне вступления в силу нефтяных санкций против России замглавы Минфина США Уолли Адейемо провел переговоры с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом, во время которых обсуждалась необходимость дополнительных проверок российских судов, проходящих через турецкие территориальные воды.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минфина США, Адейемо заявил, что ограничительные меры на поставки российского сырья не требуют дополнительных проверок судов.

"Режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды", - заявил Адейемо.

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Представители США и Турции также подчеркнули свою заинтересованность в контексте поддержания необходимого уровня поставок на глобальном энергетическом рынке.

Турция и нефтяные санкции против РФ:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

По состоянию на 6 декабря 2022 года у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

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