Руководитель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал собеседников о последствиях атаки России 16 декабря.

США готовы предоставлять оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины после ракетных ударов России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram после встречи с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом и чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк.

Он отмечает, что эту встречу провел по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

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Ермак проинформировал собеседников о последствиях атаки России 16 декабря.

"Наша страна нуждается в оборудовании и другой помощи для быстрого восстановления объектов теплоснабжения и энергетики после ракетных ударов со стороны РФ", - отметил Ермак.

Он сообщил, что представители США заверили в готовности оказывать помощь Украине, в частности давать необходимое оборудование, для эффективной поддержки украинского народа.

Ракетный удар по Украине 16 декабря

16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки россиян повреждены около девяти объектов генерации. По всей Украине были введены аварийные отключения электроэнергии.

Компания "Укрэнерго" объявила, а затем прекратила действие чрезвычайной ситуации (blackout) в объединенной энергосистеме Украины после массированных российских ракетных ударов.