Ассоциация поставщиков энергоресурсов предлагает сократить срок уведомления поставщиком о намерении изменить договорную цену природного газа из 30-ти дней до одних суток. Свои предложения по сокращению срока уведомления Ассоциация выразила в письме к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По словам авторов письма, рынок газа Украины 2,5 года назад перешел на суточную балансировку. В таком формате соотношения между спросом и предложением природного газа могут меняться ежедневно.

"30-дневный срок создает неоправданные преграды в рыночных отношениях между газоснабжающими компаниями и потребителями небытового сектора. При современных рыночных условиях изменение цены происходит ежедневно. Только с начала этого года цена газа выросла на 350%. Поставщики хотели бы действовать по таким правилам поставки, которые бы давали право изменять договорную цену на природный газ настолько оперативно, насколько это диктуют реалии рынка", - говорится в письме.

Авторы письма ссылаются на Закон "О рынке природного газа", который закрепляет свободное установление цен между поставщиком и потребителем в договорных отношениях.

"При этом срок уведомления о внесении других изменений в условия договоров, кроме цены, должен оставаться неизменным – за 30 дней до даты приобретения таких изменений", - резюмируют авторы письма.

Напомним, что с 1 марта 2019 года рынок газа Украины перешел с месячного на суточное балансирование, которое предусматривает ежедневную подачу заявок на платформе ОГТСУ заказчиками услуги транспортировки с указанием заявленного объема поставки или спроса на газ на следующие сутки.

Автор: Григорий Бондарь