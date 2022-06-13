В правительстве пытаются найти дополнительные пути импорта и увеличить собственное производство за счет уцелевших мини-перерабатывающих заводов.

Топливо в Украине и в дальнейшем будет в дефиците. По крайней мере, до конца войны - так прогнозируют чиновники и эксперты.

Враг продолжает уничтожать наши запасы нефтепродуктов и разрушать пути их снабжения. Какой выход ищет правительство, говорится в сюжете ТСН.

С началом полномасштабной войны РФ Украина потеряла собственное производство бензина и дизеля, теперь все топливо импортируют из Европы. Количество бензовозов, пересекающих границу, выросло в 20 раз. Автотранспорт и железная дорога - сейчас основные способы доставки топлива в Украину.

Ежемесячно импорт топлива в Украину растет: в мае бензина завезли почти в 1,5 раза больше бензина, чем в апреле, дизеля - на 82%. Июнь уже бьет рекорды. Европа с такими украинскими аппетитами едва справляется.

"Дешевого топлива больше не будет. То есть мы должны понять, что в Украине теперь европейская цена на топливо. Европейская цена - это 1,5 евро за литр", - заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Но на сегодня дефицит топлива все равно существует. В правительстве пытаются найти дополнительные пути импорта и увеличить собственное производство за счет уцелевших мини-перерабатывающих заводов. Однако дефицит все равно не исчезнет пока окончательно.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Позже Госпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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