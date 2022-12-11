10 декабря в Херсоне в результате вражеских обстрелов произошло повреждение линий электропередач.

В Херсоне со светом уже почти 90% города, также энергоснабжение восстановили в близлежащих населенных пунктах.

О ситуации в городе сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"В Херсоне после российских обстрелов восстановили электроснабжение - со светом почти 90% города и близлежащих населенных пунктов",- написал он.

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Ситуация со светом на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Херсоне в результате вражеских обстрелов произошло повреждение линий электропередач - без света остались центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка.

От электроснабжения были отключены 2 549 абонентов. Ремонтные бригады энергетиков проводят восстановительные работы.

Кроме этого, ранее уже стало известно, что в Херсоне продолжают восстанавливать теплоснабжение. По состоянию на 8 декабря отопление подсоединили к 60% города.

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