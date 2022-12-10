В результате атаки дронов в Одесской области разрушено несколько объектов энергетики.

Часть Херсона из-за обстрелов российских захватчиков осталась без электроснабжения.

"В результате вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия", - сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

В частности, ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропередач без света остались центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка.

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"Электроэнергии не имеют 2549 абонентов", - добавил Янушевич.

Ремонтные бригады энергетиков уже начали восстановительные работы.

Отключение света в Одессе

Также в Одессе из-за ударов врага по объектам инфраструктуры отключены все потребители.

"Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения", - сообщает компания ДТЭК.

Отмечается, что сегодня ночью произошла очередная атака РФ на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Разрушено сразу несколько объектов.

На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков.

"Восстановление разрушенных объектов начнется только на это будет разрешение военных", - сообщили в ДТЭК.

Удары РФ по Украине: отключение света

Как сообщал УНИАН, российские захватчики этой ночью на юге Украины запустили 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Силы ПВО над Херсонской, Николаевской и Одесской областями сбили 10 БпЛА.

БпЛА попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электроснабжения тысячи потребителей.

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