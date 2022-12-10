Часть Херсона из-за обстрелов российских захватчиков осталась без электроснабжения.
"В результате вражеских обстрелов в части Херсона исчезла электроэнергия", - сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
В частности, ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждений линий электропередач без света остались центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка.
"Электроэнергии не имеют 2549 абонентов", - добавил Янушевич.
Ремонтные бригады энергетиков уже начали восстановительные работы.
Отключение света в Одессе
Также в Одессе из-за ударов врага по объектам инфраструктуры отключены все потребители.
"Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения", - сообщает компания ДТЭК.
Отмечается, что сегодня ночью произошла очередная атака РФ на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Разрушено сразу несколько объектов.
На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков.
"Восстановление разрушенных объектов начнется только на это будет разрешение военных", - сообщили в ДТЭК.
Удары РФ по Украине: отключение света
Как сообщал УНИАН, российские захватчики этой ночью на юге Украины запустили 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.
Силы ПВО над Херсонской, Николаевской и Одесской областями сбили 10 БпЛА.
БпЛА попали по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электроснабжения тысячи потребителей.
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