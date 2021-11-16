Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "оснований для веерных отключений нет".

На сегодня количество угля на складах электростанций критически низкое и практически вчетверо ниже принятой нормы. В связи с чем не исключены веерные отключения электричества.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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"Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на десяти - недостаточные запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет", - подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

В ответ за заявление мэра столицы премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "оснований для веерных отключений нет".

"Не было денег". Теперь деньги есть, уголь едет", - заявил Шмыгаль.

Доступ к межгосударственным сечениям электросетей:

26 октября 2021 года компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

2 ноября Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме пригласила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт. Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

11 ноября Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт.

Авторы: Ирина Прокофьева, Александр Ребенчук