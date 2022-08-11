Для проекта нужно построить 226-километровый отрезок от Остальрика в Каталонии через Пиренеи до Барберы во Франции.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что хочет возобновить работу над проектом газопровода MidCat, который соединил бы Пиренейский полуостров с Центральной Европой.

Об этом сообщает Bild.

"Сейчас это сделало бы огромный вклад в облегчение ситуации со снабжением. И именно поэтому я вместе с двумя моими коллегами в Испании и Португалии, а также в разговорах с президентом Франции и главой Комиссии ЕС решительно выступал за то, чтобы мы занялись этим проектом", – заявил канцлер.

MidCat:

Для проекта средиземноморского газового коридора MidCat нужно построить 226-километровый отрезок от Остальрика в Каталонии через Пиренеи до Барберы во Франции. По предварительным оценкам на это уйдет не менее двух лет.

Испания выступает за то, чтобы ЕС финансировал строительство.

От MidCat отказались три года назад, признав его нерентабельным. Однако теперь это решение может быть пересмотрено.

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