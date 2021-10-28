Сейчас этот показатель превышает 70%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что на начало ноября все жилые дома в Украине будут подключены к отоплению.

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Минрегионе рассказали, где в Украине до сих пор не включили отопление

"Несмотря на мировой энергетический кризис, мы имеем достаточно ресурсов и прочности, чтобы стабильно пройти эту зиму. Кстати, сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу. Мы ожидаем, что на начало ноября эта цифра составит 100%", - сказал он.

Тарифы во время отопительного периода:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в трехдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойного и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям.

27 октября 2021 года в Минрегионе рассказали, где в Украине до сих пор не включили отопление.

Автор: Дмитрий Шварц