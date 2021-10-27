В трех областях с отоплением все жилые дома.

Более 70% жилых домов в Украине уже подключены к теплоснабжению.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

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В Закарпатской, Тернопольской и Черниговской областях жилой сектор на 100% подключен к отоплению.

"В десяти регионах страны, среди которых, в частности, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области, этот показатель составляет более 90%", - цитирует пресс-служба заместителя министра Наталью Хоцяновскую.

Она также добавила, что продолжается работа по урегулированию задолженности предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", в частности, уже начат процесс относительно внесения предприятий в Реестр предприятий теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, участвующих в процедуре урегулирования задолженности.

Тарифы во время отопительного периода:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в трехдневный срок принять исчерпывающие меры для установления механизмов бесперебойного и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям.

Автор: Анна Бредихина