Также перспективным является хранение природного газа польскими компаниями в украинских подземных хранилищах.

Украина считает перспективным создание технических возможностей для импорта газа из LNG-терминалов (СПГ-терминалов), которые расположены на территории Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с председателем Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким.

"Мы обсудили пути углубления сотрудничества на энергетическом направлении, в частности, двустороннее взаимодействие, которое мы будем сосредотачивать на дальнейшей реализации геополитического проекта "Северный поток-2". Также мы видим перспективным хранение природного газа польскими компаниями, европейскими компаниями в подземных хранилищах газа Украины, а также создание технических возможностей для импорта с территории Польши, в частности, из LNG-терминалов, которые расположены на территории Польши", - сказал он.

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Также премьер добавил, что одним из неизменных двусторонних приоритетов должна оставаться реализация инфраструктурных проектов, в частности, в области железнодорожного транспорта и дорожного сектора, среди которых – интеграция инфраструктуры Украины с транспортными коридорами ЕС.

Шмыгаль рассказал о начале диалога по поводу соединения скоростной железной дорогой Варшавы и Киева, а также о начале технического переоснащения пяти пунктов пропуска на границе Украины и Польши.

LNG-терминал:

LNG-терминал или СПГ-терминал - распространенное название специальных сооружений, предназначенных для сжижения природного газа или для получения и регазификации сжиженного газа.