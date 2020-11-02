Роман Сутченко, которого Кабинет министров 21 октября назначил и. о. директора государственного предприятия "Оператор рынка", в 2002-2010 работал в корпорации ДТЭК.

Об этом стало известно из резюме Сутченко, которое он в 2017 году размещал на jobs.ua, пишут "Наші гроші".

В резюме он указал, что начал работать в ДТЭК в 2002 году в должности начальника группы расчетов и платежей ООО "ПЕС "Миськэнерго". В 2007-2010 годах работал в департаменте казначейских операций дирекции по финансам ООО "ДТЭК" начальником отдела расчетов и платежей, а затем руководил этим департаментом.

С мая 2010 года работал в государственных структурах. Сначала заместителем директора по финансовым вопросам и советником директора "Энергорынок". После смены власти в 2014 перешел на работу начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения Центра внедрения новой модели рынка НАЭК "Энергоатом". Был также первым замдиректора созданной для реализации атомной электроэнергии – ОП "Энергоатом-Трейдинг".

Жена нового руководителя "Оператора рынка" Оксана Нерсесова сейчас работает в корпорации ДТЭК. В 2010-2014 гг. она работала в ООО "ДТЭК Энерго", а с августа 2014 г. и до сих пор работает в ООО "ДТЭК". С декларацийСутченко известно, что за прошлый год Нерсесова заработала в "ДТЭК" 2,99 млн грн.

На сайте НАПК декларация Сутченко кандидата на должность в "Оператор рынка" зафиксирована уже вечером следующего дня после его назначения Кабмином. По данным издания "Главком", на самом заседании правительства 21 октября вопрос об освобождении от должности руководителя "Оператора рынка" Владимира Евдокимова и назначении Сутченко был внесен с голоса первым заместителем министра энергетики Ольгой Буславец. Смена руководства ГП "Оператор рынка" произошло без обсуждения и без объявления фамилии нового руководителя, зато премьер-министр Шмыгаль при принятии этого решения принял общую формулировку "поддержка перечня кадровых вопросов".

Справочно: Государственное предприятие "Оператор рынка" отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Ни один участник не видит заявленные цены и объемы покупки/продажи электрической энергии другими участниками. Такая технология торгов на РДН способствует развитию конкуренции. Соответственно зависимость "Оператора рынка" от каких-то участников рынка может позволять таким участникам использование инсайдерской информации относительно поведения на рынке их конкурентов.

В мае этого года Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обвинила корпорацию ДТЭК в использовании своего положения для искусственного манипулирования ценами на РДН. Это произошло после того, как заявленный объем покупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) 25-26 мая упал до экстремально низкого уровня - 58,4-58,6 МВт-час. Это почти вполовину обвалило цены на рынке. После этого руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обратился к руководителям Службы безопасности Украины и Антимонопольного комитета, в котором он просит расследовать манипуляции на рынке электрической энергии и проверить участников рынка, которые связаны между собой и составляют вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу на рынке энергетики, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова после покупки в 2019 году "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.

Это уже не первое назначение правительством Дениса Шмыгаля на должности людей, имеющих связи с ДТЭК Ахметова. Так и. о. министра энергетики была назначена Ольга Буславец, которая одобряла формулу Роттердам + и лоббировала скидку на газ для ДТЭК, а советником премьер-министра был назначен бывший топ-менеджер компании ДТЭК Игорь Маслов. Сам глава правительства Денис Шмыгаль выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН