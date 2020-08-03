Польша оштрафовала "Газпром" на $57 миллионов из-за "Северного потока-2"

Наложение штрафа связано расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток-2" без необходимого на то согласия UOKiK.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн).

Об этом, сообщило польское ведомство.

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Штраф

Наложение штрафа связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток-2" без необходимого на то согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea. "В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - отметили в польском ведомстве.

Хронология событий

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство газопровода должно было завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

19 сентября 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным".

8 ноября 2019 года Антимонопольный комитет Польши оштрафовал "дочку" французской Engie на 45 млн долл. за отказ сотрудничать в расследовании строительства «Северный поток-2».

Украина выступала против строительства газопровода и беспокоилась по поводу возможной потери статуса главного транзитного государства для российского газа в ЕС. Также противниками "Северного потока-2" были США, Польша и страны Балтии.

В июне 2020 года США предложили расширить санкции против «Северного потока-2».

28 июля 2020 года Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги для недопущения реализации российского проекта "Северный поток-2". Соответствующий вопрос министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем во время встречи в Варшаве.

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