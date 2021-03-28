Госсекретарь США отметил, что агрессивное поведение РФ - основной источник обеспокоенности США и их союзников в НАТО.

США озвучили свою позицию по газопроводу "Северный поток-2" властям Германии и предупредили о намерении "наращивать" санкции.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, передает НВ.

По его словам, тема газопровода поднималась во время его недавней встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе.

"Мы считаем, что это [строительство газопровода] плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру - Германии", - сказал Блинкен.

Он отметил, что партнеры по НАТО тесно сотрудничают между собой, несмотря на разногласия по "Северному потоку-2". По его словам, агрессивное поведение РФ - основной источник обеспокоенности США и их союзников в НАТО.

Блинкен напомнил, что США ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, и "дали ясно понять, что продолжат наращивать эти меры".

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Отвечая на вопрос о том, может ли правительство США сделать что-то для остановки строительства, он ответил, что это зависит от тех, кто пытается построить "Северный поток-2".

"Мы просто хотим убедиться в том, что есть четкое понимание нашей позиции, нашего неприятия этого трубопровода", - сказал Блинкен.

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

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Автор: Александр Топчий