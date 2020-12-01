Оппозиция "Северному потоку-2" охватила как демократическую, так и республиканскую партии и сосредоточена на противодействии преступному влиянию России.

Только что Конгресс США примет национальный оборонный закон (NDAA - National Defense Authorization Act - Авт.), в который также включены санкции против "Северного потока-2" (ПП-2), это будет конец стремлением Владимира Путина закончить этот проект.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на экс-советника по вопросам энергобезопасности в Госдепе, доктора Бенджамина Шмитта из Гарвардского университета.

По его словам, последний пакет санкций, который будет принят за несколько недель, распространяется на страховые и компании по технической сертификации, обслуживающих ПП-2, поэтому маловероятно, что он когда-нибудь запустится.

"Даже если "Газпром" или другие российские фирмы просто согласятся с санкциями и найдут способ медленно завершить строительство трубопровода, возможно, даже без международных страховщиков, маловероятно, что какая-то авторитетная западная сертификационная компания пойдет на санкционный риск, чтобы предоставить такую сертификацию, что позволит ввести проект в действие. Эту позицию подтверждает объявление сертификационной фирмы DNV GL о сворачивании деятельности под влиянием новых санкций против ПП-2, приостановив свою работу над проектом. Это огромный удар по потенциалу введения проекта в действие", - считает Бенджамин Шмитт.

Эксперт подчеркивает, что оппозиция США ПП-2 касается прежде всего проблем национальной безопасности, связанных с суверенитетом Украины, европейской энергетической безопасностью и противодействием российскому преступному влиянию в Европе.

"Учитывая, что это касается физического воздействия на инфраструктуру со стороны Москвы, Вашингтон давно рассматривал ситуацию как двойную: либо проект запустится и окажет негативное влияние на национальную безопасность, либо его остановят, смягчив эти беспокойства. Оппозиция ПП-2 охватила как демократическую, так и республиканскую партии и сосредоточена на противодействии преступному влиянию России в трансатлантическом сообществе и поддержке национальной безопасности и стратегической стабильности Украины. Поддержка санкций по остановке проекта уже много лет является двухпартийной на Капитолийском холме", - отмечает Бенджамин Шмитт.

Что этому предшествовало

Новые санкции предусмотрены законопроектом О защите энергетической безопасности Европы, который активно продвигают республиканцы в Сенате (хотя американские СМИ пишут, что поддержка есть и среди демократов).

По последним сообщениям с Капитолийского холма, их уже включили в законопроект об оборонной политике США на 2021 год, который должны принять до конца года.

Норвежская компания DNV GL уже приостановила работы по обслуживанию ПП-2. Все через новые американские санкции, которые грозят компаниям, участвуюobv в проекте. И хоть российские СМИ успели "опровергнуть" это, в реальности DNV GL все же приостановила работы.

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Автор: УНИАН