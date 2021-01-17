Компания может потенциально стать объектом нового раунда санкций, которые будут наказывать тех, кто обеспечивает техническую сертификацию и страхование проекта.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратит предоставление услуг, связанных с газопроводом "Северный поток-2", из-за угрозы санкций США.

Читайте такжеГермания продлила разрешение на строительство "Северного потока-2"

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Страховые планы компании Zurich покрывали строительство спорного газопровода Россия - Германия. Компания может потенциально стать объектом нового раунда санкций, которые будут наказывать тех, кто обеспечивает техническую сертификацию и страхование проекта", - пишет агентство.

Zurich-один из нескольких страховщиков, вовлеченных в проект. Компания отказалась комментировать отношения с клиентом, ссылаясь на условия конфиденциальности.

Zurich Insurance Group AG стала третьей фирмой, которая в течение прошлого месяца решила выйти из "Северного потока-2". Ранее с проектом также прекратили сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Несмотря на санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте про американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании-французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куінвілл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН