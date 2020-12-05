На сегодня, по данным MarineTraffic, российское судно стоит в немецком порту Висмар.

Российская баржа "Фортуна" продолжит строительство скандального газопровода РФ "Северный поток-2".

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Об этом пишет российское пропагандистское агентство РБК со ссылкой на навигационное предупреждение, объявленное Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии.

В ответ на запрос агентство проектная компания по строительству подтвердила информацию о возобновлении прокладки газопровода.

"В Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно "Фортуна" будет проводить подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря", – цитирует издание текст документа.

На сегодня, по данным MarineTraffic, судно стоит в немецком порту Висмар.

28 ноября Reuters писало, что российская компания намерена в 2020-м году возобновить прокладку труб в исключительной экономической зоне Германии. В планах Кремля – построить еще 2,6 км газопровода.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

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Автор: Яна Ставская