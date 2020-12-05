Российская баржа "Фортуна" продолжит строительство скандального газопровода РФ "Северный поток-2".
Читайте такжеСтраны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти
Об этом пишет российское пропагандистское агентство РБК со ссылкой на навигационное предупреждение, объявленное Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии.
В ответ на запрос агентство проектная компания по строительству подтвердила информацию о возобновлении прокладки газопровода.
"В Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно "Фортуна" будет проводить подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря", – цитирует издание текст документа.
На сегодня, по данным MarineTraffic, судно стоит в немецком порту Висмар.
28 ноября Reuters писало, что российская компания намерена в 2020-м году возобновить прокладку труб в исключительной экономической зоне Германии. В планах Кремля – построить еще 2,6 км газопровода.
Северный поток-2: что известно
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram