Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, а в этом контексте газ необходим.

Германия пока получает от США только "сигналы" по поводу "Северного потока-2", но не знает, какой будет политика американского правительства в этом вопросе.

Читайте такжеDer Spiegel: Ответственность за "Северный поток-2" нужно переложить полностью на шею РоссииОб этом сообщает Deutsche Welle.

"Я надеюсь, что я не очень оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что на самом деле происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток-2" увеличивает нашу зависимость", – заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен.

Он отметил, что в США демократы и республиканцы объединились в оппозиции к строительству трубопровода. В то же время реализация проекта - вопрос суверенитета Германии, а "грозить санкциями друзьям неприемлемо".

"Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров", - сказал Аннен.

Он отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал прозрачнее, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран.

Аннен напомнил, что Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, а в этом контексте газ необходим. Кроме того, газовая инфраструктура – "возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать" в новой конфигурации.

Администрация США изучает компании, которые могут иметь отношение к строительству "Северного потока-2". Все они уже в мае рискуют попасть в обновленный список санкций.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куінвілл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников, и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии учредили фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США сообщил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

22 февраля 2021 года США ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2".

По состоянию на 23 февраля 2021 года из-за санкций США сразу 18 европейских компаний отказались достраивать "Северный поток-2".

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Автор: УНИАН