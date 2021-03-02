Чтобы выйти из затруднительного положения, Берлин должен сделать все, чтобы судьба сомнительного газопровода зависела от поведения Кремля.

Завершение строительства "Северного потока-2" создаст проблемы для отношений Германии с ЕС и США. А его уничтожение принесет большие экономические потери. Однако, выход из этой дилеммы все же есть.

Об этом в статье для Der Spiegel пишет председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Новый президент США Джо Байден и другие спикеры Мюнхенской конференции в этом году послали сильный сигнал о восстановлении трансатлантических отношений. Вместе они анонсировали новый расцвет партнерства и готовность стать командой, которая разберется с глобальными вызовами, такими как пандемия и изменение климата.

Читайте такжеВ случае запуска "Северного потока-2" Украина столкнется с новой угрозой - " Нафтогаз"Конечно, то, о чем лидеры умолчали, не менее важно, чем сказанное. Одной из таких тем, о которой никто не упомянул, стал газопровод "Северный поток-2". Ишингер признает, что хоть он и не вписывается в примирительную риторику Мюнхенской конференции, российский проект остается самым большим вызовом для немецкой внешней политики, который требует немедленного решения. Иначе этот спор может превратиться в серьезную дипломатическую "аварию", которая потенциально может сильно навредить отношениям с восточными соседями Германии, Евросоюзом, а особенно из США.

Уже не важно, действительно ли газопровод коммерческий проект или нет. Сегодня единственное, что имеет значение - это восприятие. А международное сообщество рассматривает "Северный поток-2" как важную политическую и стратегическую проблему, которая ставит под угрозу доверие, которое Германия строила десятилетиями, а также немецкую верность единства европейской и трансатлантической общественности. Берлину нужно серьезно отнестись к проблеме!

Как часто бывает во внешней политике, хорошего выбора в этой ситуации нет. Но очевидно, что дальнейшее игнорирование все большей международной критики - это худший сценарий. Даже если Берлин сможет выстоять внутри ЕС, Белый дом точно хочет избежать впечатления, что его курс в отношении Москвы слишком слаб. Как и в случае Китая, существует широкий и сильный консенсус против "Северного потока-2" в Конгрессе США, который Белый дом игнорировать точно не может. Другими словами, если поведение Берлина не изменится, трансатлантический "медовый месяц" закончится раньше, чем удастся установить любые новые трансатлантические отношения, основанные на доверии.

Ишингер пишет, что остановка строительства "Северного потока-2" на нынешнем этапе через принятия решения немецкого правительства - это тоже плохой вариант. С одной стороны, это привело бы к появлению неприятных требований компенсации за ущерб. А руины газопровода, стоимость которого достигает миллиардов долларов, остались бы на дне Балтийского моря. С другой, нельзя игнорировать тот факт, что Германии и другим европейским партнерам будет нужен российский газ еще много лет.

Читайте такжеНемецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока-2»Десятилетиями Германия считала, что Россия - надежный поставщик, который никогда не использовал газ в политических играх против Берлина и НАТО. Если Берлин похоронит газопровод сейчас по политическим причинам, Москва точно нанесет ответный удар. В качестве альтернативы был предложен мораторий на строительство газопровода. Но что именно сделает этот мораторий?

Если привязать снятие моратория к изменениям в российской политике или поведении, можно попасть в классическую ловушку, которая часто возникает из таких "красных линий". Если Россия откажется выполнять поставленные перед ней требования, мораторий быстро превратится в постоянную заморозку газопровода, если Берлин не захочет полностью "потерять лицо".

Другой менее неприятный выход - это не остановить строительство "Северного потока-2" вовсе, а привязать его использование к российскому поведению. Например, можно сделать три следующих шага.

Во-первых, Берлин может предложить создание "стоп-механизма" в координации с ЕС. Этот механизм можно будет применить, если, например, Россия не сдержит обещаний по транзиту газа через Украину. Такой стоп-механизм будет не более чем мерой, призванной укрепить доверие Киева, Варшавы, Брюсселя и Вашингтона.

Во-вторых, Германия может предложить "Евроатлантическое энергетическое соглашение". Этот широкий план включал бы ЕС и его восточноевропейских, а также трансатлантических партнеров. Он бы, в частности, преследовал бы три цели: материальную и технологическую поддержку паневропейского перехода на возобновляемые источники энергии, укрепление интеграции европейского рынка газа и увеличение поддержки для развития Украины.

В-третьих, Берлин может сообщить "Газпрому" как строителю и владельцу "Северного потока-2", что сопротивление против проекта как в Германии так и на глобальном уровне чрезвычайно усилилось. Поэтому правительство Германии не считает возможным при данных условиях пользоваться газопроводом, даже если он будет достроен. Берлин может указать на то, что двусторонние отношения с Германией достигли худшего уровня из-за мощных хакерских атак и кампаний по дезинформации, из-за заключения Алексея Навального, организации заказных убийств на территории стран ЕС и нежелания России покончить с агрессией против Украины или Грузии.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против российского судна, строящего "Северный поток-2"Сообщение "Газпрому" должно говорить, что именно Москва будет ответственной за создание условий и атмосферы для запуска "Северного потока-2". Поэтому все бремя будет переложено именно на Москву, которая и должна его нести.

Во всяком случае Берлин должен тесно координировать свои действия с ЕС, партнерами, такими как Украина, и с Вашингтоном. Таким образом, можно будет построить новое трансатлантическое доверие. А тяжелый камень, висящий на шее Германии, можно будет превратить в интересный подход к стратегическим и конструктивным переговорам между Западом и Востоком.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань