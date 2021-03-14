По словам вице-президента Еврокомиссии, проект не является необходимым для энергоснабжения ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

"Нам не нужен "Северный поток-2". Власти Брюсселя всегда говорили, что проект не является необходимым для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс.

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Северный поток-2: Что известно

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода "Северный поток-2" или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

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Автор: Игорь Орел