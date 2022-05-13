В правительстве считают, что это решение будет способствовать преодолению дефицита топлива в Украине.

Правительство приняло решение о передаче более полутора сотен автозаправок сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в управление "Нафтогаза".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Премьер рассказал, что сегодня принят документ, согласно которому в управление государственной компании НАК "Нафтогаз" перешло 172 заправки компании Glusco.

"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы в России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", - отметил он.

Шмигаль добавил, что это решение будет способствовать преодолению дефицита топлива в Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2021 года правоохранители провели масштабные обыски на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с кумом российского президента Путина Виктором Медведчуком.

По их данным, эти АЗС реализовали некачественное топливо в "тени".

В результате правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы оборота и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем причинили ущерб в крупных размерах. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.