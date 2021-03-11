Правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы оборота и реализации некачественных нефтепродуктов.

Правоохранители проводят обыски на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеГБР расследует пособничество Медведчука и казака стране-агрессору«Речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций горючего Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком», - сказал собеседник УНИАН.

Пресс-центр Службы безопасности отмечает, что СБУ разоблачила масштабную сделку с «теневой» реализации некачественных нефтепродуктов.

Сейчас 140 обысков проходят в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем причинили ущерб в крупных размерах", – информируют в СБУ.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 миллионов гривень. Уголовное производство начато по четырем статьям: легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением; незаконное изготовление подакцизных товаров.

Санкции против Медведчука и Козака

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

26 февраля СНБО ввел санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, в том числе экс-министра внутренних дел времен президента Виктора Януковича Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

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Авторы: Яна Ставская, Дмитрий Хилюк