По словам президента, в ближайшее время украинцам представят модель трансформации энергобезопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северный поток-2 - это современное оружие России, последствия которого никто еще не знает.

Об этом президент заявил в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, Европа уже прислушивается к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона.

В частности, представители от Украины беседовали со многими лидерами Европы и Соединенных Штатов Америки.

Они говорили о том, что будет дефицит на газовом рынке, а Россия будет использовать это, чтобы давить для очень быстрого введения "Северного потока-2"

"Для нас это было понятно. Мы понимали, что для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено", - заявил президент.

Однако, он подчеркнул, что Украина говорила об энергетической опасности для всей Европы, и уже сейчас "нас слышат, и уже есть реакция".

"После того, как Северный поток-2 будет достроен, его еще надо запустить. Для нас очень важно, чтобы третий энергетический пакет был применен к Северному потоку-2, как и многие другие технические вещи, чтобы все было по международному закону", - добавил Зеленский.

По его мнению, Россия, "разумеется, этого не хочет", ведь чувствует силу через имеющиеся объемы газа и нефти и пользуется этой силой.

"Я думаю, что Европа шокирована от цены 2 тысячи долларов. Я думаю, они рассчитывали на 300-400 долларов. Они были готовы в случае дефицита к 500-600 долларам, но никто не ожидал роста до 2 тысяч. И уже некоторые страны посмотрели на наш опыт по годовым пакетам для населения", - рассказал глава государства.

По его словам, реакция Франции и других европейских государств свидетельствует о том, что даже для европейцев такая цена является очень дорогой.

"Надо реагировать. Северный поток-2 - это современное оружие. Мы видим мощное оружие, то есть, кроме выстрелов и кроме российского оружия, в виде информационной политики и кибероружия, появилось новое оружие - энергетическое. Последствия этого оружия никто еще не знает, зиму мы еще не прошли, Европа еще не прошла. Увидим, что будет дальше, что будет весной", - сказал президент.

Зеленский уверен, что при этом Украина должна быть на шаг впереди и не просто говорить о том, сколько запасов газа в хранилищах и хватит ли их на зиму.

"Хватает, но этого мало. Потому что мы не понимаем, что будет дальше - в следующем году. Следующая зима также обязательно придет и в Украину, и в мир. И надо будет реагировать", - подчеркнул он.

В то же время глава государства назвал серьезным вызовом окончание контракта о транзите российского газа Украиной, который действует до конца 2024 года.

"Что будет 1 января 2025 года? Это также очень серьезный вызов и серьезный вопрос, на который надо было искать ответ вчера, позавчера, на который надо было найти ответ 10 лет назад. Мы не находили и поэтому трансформацию энергобезопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время людям покажем", - подчеркнул Зеленский.

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Цена на газ:

6 октября 2021 года цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ. Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.

18 октября 2021 года Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".

Автор: Антонина Доломанжи