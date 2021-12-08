По словам эксперта по энергетике Алексея Хабатюка, из этого отопительного сезона Украина выйдет с минимальными объемами газа в хранилищах.

Национальной компании "Нафтогаз Украины" необходимо будет найти минимум 110 миллиардов гривен на закупку газа летом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал эксперт по энергетике Алексей Хабатюк во время панельной дискуссии "Как Украине пройти энергетический кризис и к чему готовиться в будущем?"

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"Очевидно, что в этих условиях будут серьезно отработаны хранилища, и из этого отопительного сезона мы выйдем с объемами минимум 6 миллиардов кубов. Для того, чтобы подойти к уровню хотя бы 17 миллиардов на зиму 2022 года, необходимо 10-11 миллиардов закачать. Часть из них поступит из собственной добычи, но это не будет так, как в 2020 году", - сказал он.

"Основной груз ляжет на "Нафтогаз", которому, по приблизительным оценкам, нужно будет примерно 100-110 миллиардов гривень, если цена газа будет на уровне 500 долларов, это на лето", - добавил он.

Хабатюк считает, что для того, чтобы Украине пройти отопительный сезон, нужно будет закупить газа примерно на 50-80 миллиардов гривень.

Запасы газ в хранилищах:

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2021 года, по сравнению с октябрем, выросла на 6,5% и составила 730,65 долл. или 19,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. 29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 800 долл. за куб. м, а 8 ноября вновь достигли тысячи долларов за куб. м.

Автор: Анна Бредихина