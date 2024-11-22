С начала года ДТЭК изготовил 11 новых проходческих комбайнов для прохождения зимы

В январе-октябре 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали 1039 единиц оборудования и 831 тыс. запчастей для шахтеров, чтобы пройти зиму.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что за десять месяцев этого года машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили и отремонтировали 1039 единиц горно-шахтного оборудования. Среди ключевой продукции - 11 новых проходческих и очистных комбайнов.

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Кроме того, машиностроители также обеспечили потребности шахтеров и 831 тысячей запчастей и комплектующих.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко напомнил, что на днях россия нанесла очередной массированный удар по украинской энергетике. Но энергетики не сдаются и продолжают круглосуточно ремонтировать энергообъекты.

"Усиленно продолжают работать и украинские шахтеры, чтобы обеспечивать тепловую генерацию необходимым топливом. На своем месте и машиностроители, которые беспокоятся, чтобы у шахтеров было все необходимое для добычи угля оборудование", - подчеркнул он.

Напомним, за десять месяцев 2024 года шахтеры ДТЭК Рината Ахметова ввели в работу 18 новых угольных лав. Еще 8 планируют ввести до конца года.

Инвестиции компании в украинскую угледобычу по итогам года ожидаются на уровне около 7,7 млрд грн.