Процедура перехода на годовой газовый контракт будет максимально комфортной для потребителей.

С 1 мая 2021 года все бытовые потребители природного газа будут переведены на годовой контракт с фиксированной ценой ресурса, заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

«Цена газа для населения будет зафиксирована с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего. Это позволит застраховать украинцев от скачков цен на газ, особенно ощутимых во время отопительного периода», – сказал Компан.

Он заверил, что процедура перехода на годовой газовый контракт будет максимально комфортной для потребителей.

«Перевод потребителей на базовый годовой контракт произойдет автоматически, чтобы люди не тратили время и нервы на сбор документов и подписание договоров. Условия оплаты в рамках годового контракта останутся неизменными — платить за газ нужно будет до 25 числа следующего месяца», – отметил глава Ассоциации.

По его словам, цена газа в рамках годового контракта пока не сформирована, поскольку Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще не внесла изменения в Правила поставки природного газа бытовым потребителям.

«Если регулятор утвердит в ближайшее время изменения в Правила поставки, цена газа по годовому контракту станет известна 25 апреля – за 5 дней до начала периода поставки. Все поставщики опубликуют цену газа по годовому контракту на своих вебсайтах», – добавил Артем Компан.

Ранее НКРЭКУ обнародовала проект постановления о внесении изменений в Правила поставки природного газа бытовым потребителям (введении годового контракта на газ). Принятие этого документа позволит населению потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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Автор: Иван Бойко