Транзит газа через Украину сократился почти на 50%

При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-мае 2020 года сократился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 миллиардов кубометров.

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Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

Сообщается, что в январе-мае средний суточный режим транзита составил 132 миллиона кубометров газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 миллионов кубометров в сутки.

При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины.

Вместе с тем с начала года "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 миллиардов кубометров на 2020 год). Со своей стороны "Оператор ГТС" выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 3,2% - до 89,58 миллиарда кубометров.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

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