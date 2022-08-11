Венгерская нефтяная группа MOL оплатила транзитные сборы перед Украиной.

Транзит российской нефти через украинскую часть трубопровода "Дружба" восстанавливается после того, как венгерская MOL взяла на себя оплату услуг вместо России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию MOL.

Венгерская нефтяная группа MOL оплатила транзитные сборы перед Украиной, обеспечив временное решение о прекращении поставок российской нефти. Ранее стало известно, что российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги транзита в пользу Украины, в результате чего прокачка нефти в Венгрию, Чехию и Словакию была прекращена в течение 6 суток.

По словам представителей MOL, нефть вновь течет через южную ветку нефтепровода "Дружба" и уже достигла Словакии, а в четверг должна добраться до Венгрии. В то же время, отметили там, возобновления поставок российской нефти в Чехию не ожидается.

Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.

Россия обычно поставляет около 250 тысяч баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода "Дружба".

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