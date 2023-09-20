Украина также усиленно готовится к российским террористическим атакам.

Российская Федерация проводит разведывательные мероприятия для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, комментируя редкое использования российскими захватчиками ракет во время последних ночных атак по Украине.

"Прежде всего, темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а второе - это как реализуются эти планы. На поставленные задачи они выходят. Но да, накапливают, и в том числе есть информация, что враг проводит разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре. Угроза повторения террористических атак существует", - сказал Юсов.

В то же время, представитель ГУР заверил, что Украина к такому сценарию усиленно готовится. Юсов добавил, что сколько бы ракет у россиян не было, их надо сбивать.

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"К сожалению, думать, что государство-террорист и агрессор откажется от практики террористических ударов, нет. И мы должны серьезно к этому относиться. Как рядовые граждане с точки зрения подготовки к этому периоду и реагирования на сигнал воздушной тревоги, так и Силы обороны, и такая работа ведется", - отметил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли в этом году массовые ракетные атаки со стороны РФ, Юсов напомнил, что в минувший осенне-зимний период самая многочисленная атака россиян включала около 120 ракет одновременно. Он акцентировал, что сейчас у врага нет соответствующих запасов ракет.

"Сегодня таких запасов у врага для такой интенсивности и количества ударов нет. Но это не значит, что они менее опасны или менее разрушительны. Это надо серьезно учитывать", - подчеркнул Юсов.

Удары по энергосистеме Украины - прогнозы

Эксперты массово прогнозируют, что осенью и зимой россияне, как и в прошлом году, будут пытаться наносить удары энергетической инфраструктуре Украины. К худшим сценариям готовится и оператор объединенной энергосети "Укрэнерго".

Разведка Великобритании утверждает, что угроза таких атак вполне реальна, поскольку Россия могла создать значительные запасы таких крылатых ракет.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупреждал, что Украина готовится зеркально отвечать на такие удары.

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