Десятки ракет атаковали территорию Украины из стратегической авиации.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат относительно очередной атаки российских оккупантов отмечает, что удар был нанесен в несколько волн и с разных направлений.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о массированной атаке российских оккупантов по Украине.

"Мощная атака. Есть уже соответствующие результаты. Сейчас окончательно их подбивают ... окончательные результаты боевой работы будут обнародованы", - отметил Игнат.

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По его словам, десятки ракет атаковали территорию Украины из стратегической авиации, из района Энгельса.

"Около 10-ти самолетов Ту-95МС нанесли этот удар в несколько волн. С разных направлений двигались ракеты. Во многих областях работала противовоздушная оборона: и истребители, и зенитные ракетные войска, и мобильные огневые группы", - сказал спикер.

На вопрос, на что была направлена эта атака, он не исключил, что враг будет выбирать такие цели, чтобы наносить ущерб критической инфраструктуре.

Ракетная атака 21 сентября

Как сообщал УНИАН, под утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Противовоздушная оборона работала в разных областях.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Украине 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36.

Ракеты враг запускал в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

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