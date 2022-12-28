Всего в Украине разрушено более 35 тысяч объектов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин в эфире информационного телемарафона. По его словам, всего в Украине разрушено более 35 тысяч объектов.

"Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", - сказал Енин.

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Он отметил, что больше всего страдают от обстрелов Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Массированные обстрелы Украины

Как известно, с осени Россия систематически осуществляет массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. После обстрела 23 ноября в Министерстве энергетики заявили, что страна пережила блэкаут.

Девятая ракетная атака произошла 16 декабря. В тот день Россия выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, 60 из них уничтожили украинские воины. Вследствие этого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге страны.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что следующая атака должна была произойти 26 декабря однако оккупантам помешали ее провести взрывы в Энгельсе.

В министерстве энергетики считают, что Россия может попытаться повторить атаку во время новогодних праздников.

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