Россия готова сократить добычу нефти.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину страна-агрессор заявила о том, что отказывается поставлять нефть по ценовому потолку, установленному странами G7 и Евросоюзом.

Такое заявление сделал вице-премьер страны-агрессора Александр Новак, отметив при этом, что поставки нефти из РФ в страны, поддержавшие потолок цен на российскую нефть, будут запрещены, а соответствующий указ президента страны-агрессора будет опубликован в ближайшее время, сообщает Meduza.

"В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", - заявил Новак.

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Новак отметил, что, Россия готова сократить добычу нефти. "Где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять - семь процентов", - сказал он.

Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

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