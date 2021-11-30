Он говорит, что РФ не желает обсуждать продление контракта.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, после 2024 года поставки газа из России по этому маршруту не будут осуществляться.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией) ... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения", - рассказал Витренко.

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Он отметил, что если сделка не будет продлена, использование российских трубопроводов усилит контроль России над поставками газа в Европу.

Также Витренко рассказал, что "Нафтогаз" не имеет права вето в вопросе сертификации "Северного потока-2".

Он подчеркнул, что Украина обратится в суд, если газопровод сертифицируют вопреки европейскому законодательству.

"Северный поток-2"

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток - 2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Автор: Людмила Жерновская