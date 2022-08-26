Ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые выбрасываются в атмосферу в результате такого сжигания, что может усилить таяние арктического льда.

Россия сжигает большие объемы природного газа, который ранее экспортировался в Германию.

В частности, на заводе вблизи границы с Финляндией ежедневно сжигается газ примерно на 10 миллионов долларов, пишет BBC.

Согласно анализу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, около 4,34 миллиона кубометров газа сжигается в факеле ежедневно.

Он поступает с нового завода сжиженного природного газа "Портовая", что на северо-западе от Санкт-Петербурга. Первые признаки того, что что-то не так, пришли от финских граждан на соседней границе, которые заметили большое пламя на горизонте ранее этим летом.

"Портовая" расположена вблизи компрессорной станции в начале газопровода "Северный поток-1", который транспортирует газ по дну моря в Германию.

Поставки через трубопровод были ограничены с середины июля. Россияне заявили, что в ограничении виноваты якобы технические проблемы. Однако Германия говорит, что это был чисто политический шаг Москвы после вторжения России в Украину.

Но начиная с июня исследователи заметили значительное увеличение тепла, что исходит из объекта, вероятно, из-за сжигания природного газа. Хотя сжигание газа является обычным явлением на перерабатывающих предприятиях, которое обычно делается из технических соображений или из соображений безопасности, масштаб этого сжигания смутил экспертов.

"Я никогда не видела, чтобы факел СПГ так пылал. Примерно с июня мы наблюдали этот огромный пик, и он просто не исчезал. Он оставался очень аномально высоким", - сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным Университета Майами в Огайо.

По словам гендиректора Capterio Марка Дэвиса, компании, которая занимается поиском решений для сжигания газа, то, что наблюдается, не является случайным, а, скорее всего, это намеренное решение, принятое из эксплуатационных соображений.

"Операторы очень часто не решаются фактически закрывать объекты, опасаясь, что их запуск может быть технически сложным или дорогостоящим, и, вероятно, это так и в этом случае", - сказал он.

Одной из причин, которые привели к сжиганию газа, может быть торговое эмбарго Европы с Россией в ответ на вторжение в Украину.

"Такое длительное сжигание может означать, что им не хватает некоторого оборудования. Так, из-за торгового эмбарго с Россией они не могут производить высококачественные клапаны, необходимые для переработки нефти и газа. Поэтому, возможно, некоторые клапаны сломаны, и они не могут их заменить", - сказал Эса Ваккилайнен, профессор энергетической инженерии из финского университета LUT.

По словам ученых, финансовые и экологические расходы растут с каждым днем, пока факел продолжает гореть.

"Хотя точные причины сжигания неизвестны, объемы, выбросы и местоположение факела являются видимым напоминанием о доминировании России на энергетических рынках Европы. Не может быть более четкого сигнала - Россия может снизить цены на энергоносители уже завтра. Это газ, который иначе экспортировался бы через "Северный поток - 1" или альтернативы", - сказал Синдре Кнутссон из Rystad Energy.

Негативное влияние на экологию от сжигания газа

Влияние сжигания на окружающую среду вызывает беспокойство ученых.

Они обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые выбрасываются в атмосферу в результате такого сжигания, что может усилить таяние арктического льда.

По мнению исследователей, сжигать на факеле гораздо лучше, чем просто выпускать метан, который является ключевым ингредиентом газа и является очень мощным агентом согревания климата.

Россия имеет опыт сжигания газа, по данным Всемирного банка, она является страной номер один по объему сжигания газа.

Но помимо высвобождения около 9000 тонн CO² ежедневно от этого факела, сжигание вызывает другие значительные проблемы.

Черный углерод - это название частиц сажи, которые образуются в результате неполного сжигания топлива, например природного газа.

"Особое беспокойство при сжигании в арктических широтах вызывает перемещение сажи на север, где она оседает на снегу и льду и значительно ускоряет их таяние. Некоторые высоко цитируемые оценки указывают на то, что сжигание в факеле является доминирующим источником отложений сажи в Арктике, и любое увеличение сжигания в этом регионе является особенно нежелательным", - сказал профессор Мэтью Джонсон из Карлтонского университета в Канаде.

Как сообщал УНИАН, с 31 августа по 2 сентября российский газовый монополист "Газпром" полностью остановит прокачку газа в Европу "Северным потоком-1". Это якобы связано с ремонтом единого агрегата.

В конце июля российский "Газпром" уже сократил поставки газа в Германию газопроводом "Северный поток-1" до 20% от его пропускной мощности.

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