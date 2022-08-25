Стоимость газа в Европе начала резко расти из-за заявлений "Газпрома" о прекращении поставок газа.

Спотовые цены на газ в Европе поднялись выше 315 евро за 1 МВт-ч - это более 3 300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, цена ближайшего (сентябрьского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 3324,26 долларов за тыс. куб. м, то есть 315,995 евро за МВт-ч.

Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью относительно безопасности его поставок. В пятницу, 19 августа, "Газпром" сообщил, что "Северный поток-1" из-за планового техобслуживания остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскочили в пятницу вечером почти на 8%, до более 2 700 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. В последнюю неделю цены на газ в Европе перевалили за 3 000 евро и продолжают увеличиваться. На торгах в среду, 24 августа, цена составляла более 3 200 долларов за тыс. куб. м.

Напомним, что Россия значительно сократила поставки газа в Европу. По данным источников Reuters, президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что высокие цены на энергоносители и возможный дефицит зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на российских условиях.

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