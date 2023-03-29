Они договорились о строительстве новых блоков АЭС "Пакш".

Венгрия и дальше будет блокировать введений любых санкций, затрагивающих российскую ядерную сферу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook. Он обсудил с российским вице-премьером Александром Новаком "текущие вопросы венгерско-российского энергетического сотрудничества".

"Мы установили, что поставки как сырой нефти, так и природного газа осуществляются без перебоев и в соответствии с договором. Александр Новак заверил, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести ремонтные работы газопровода "Турецкий поток", поэтому поставки природного газа в Венгрию в ближайший период будут продолжаться бесперебойно", - написал Сийярто.

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Также они договорились о строительстве новых блоков АЭС "Пакш", поэтому правительство Венгрии будет и дальше предотвращать любые санкций, затрагивающих ядерную сферу, добавил он.

Сийярто упомянул и переговоры с французской компанией Framatome - по его словам, они направлены на введение западноевропейской системы контроля на электростанции.

"Ядерные" санкции против России

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский еще прошлым летом призывал ввести санкции против всей российской атомной отрасли.

По данным СМИ, кроме Украины санкций в отношении ядерного сектора РФ добивались Польша и Литва. Однако российский "Росатом" не попал в десятый пакет санкций.

В начале марта польское издание PAP сообщило, что три страны блокируют введение таких санкций - речь идет о Франции, Венгрии и Болгарии.

Прошлым летом в Венгрии заявляли, что "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов в их стране.

В конце зимы СМИ сообщали, что Германия заблокировала поставки оборудования, необходимого для строительства АЭС в Турции и Венгрии.

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