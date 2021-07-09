Средняя цена бензина А-95 за неделю выросла на 37 копеек.

Розничные сети АЗС в Украине в период со 2 по 9 июля подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,2–1 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Так, например, ОККО и WOG подняли цену на дизельное топливо на 32 копейки за литр - до 29,55 грн. А-92 и А-95 на станциях этих сетей подорожали на 1 гривню за литр и 80 копеек за литр до 30,99 грн и 31,64 грн соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л.

В сети Shell бензины подорожали на 80 копеек за литр. - до 30,79 и 31,64 грн, дизельное топливо — на 36 копеек за литр до 29,55 грн.

AMIC повысил цену бензинов на 27-34 копейки за литр, дизельное топливо— на 23 копейки за литр, до 32,48 грн. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 копеек за литр: А-92 — до 30,49 грн, А-95 — до 30,99 грн, ДТ — до 29,19 грн.

В сети UPG бензины подорожали на 1 грн/л - до 30,1 и 31,1 грн, ДТ — на 60 копеек за литр, до 27,30 грн.

На 50 копеек за литр подорожало топливо в сети «Авантаж».

Средняя цена бензина А-92 за неделю выросла на 43 копейки за литр и составила 29,2 грн, бензин А-95 подорожал на 37 копеек за литр — до 30,13 грн, а дизельное топливо прибавило 18 копеек за литр - до 28,4 грн.

Госрегулирование цен на бензин: что необходимо знать

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который должен предоставлять их Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на июль с учетом предельной наценки должна составлять 29,55 грн за литр, бензинов - 31,64 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел