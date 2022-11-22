Глава правительства также объяснил, почему одни украинские города отключают от электроэнергии чаще других.

Украина не продает электроэнергию странам Европейского Союза с 11 октября.

Это произошло после того, как россияне начали осуществлять массированные атаки на нашу энергосистему, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"То есть то, что наши электростанции сейчас производят - они производят для Украины и украинцев", - сказал он.

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Шмыгаль объяснил, почему одни города отключают от электроэнергии чаще других.

"Если упрощенно и коротко, то между станцией, которая производит электроэнергию, и нашими домами как конечными потребителями есть подстанции и сети, транспортирующие электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам. Из-за этого иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы", - сказал он.

Экспорт электроэнергии из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за российских обстрелов в Украине возник временный дефицит электроэнергии и с 11 октября был прекращен экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Впрочем, это не помешало россиянам начать распространять дезинформацию о том, что якобы Украина, несмотря на стабилизационные отключения электроэнергии во многих регионах, экспортирует энергию в страны ЕС.

Коммерческий импорт энергии из Евросоюза в Украину пока не осуществлялся. Хотя еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН в конце октября заявила, что страны Евросоюза готовы поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита из-за ракетных обстрелов россиян. По ее словам, продолжается работа над увеличением лимитов мощностей.

Напомним, Украина за январь-сентябрь 2022 года в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заработав 429,12 млн долл.

В феврале Украина остановила импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку готовилась к присоединению к европейской энергосети. С этого времени Украина не покупала импортную электроэнергию.

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