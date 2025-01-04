Без отопления и горячей воды остались полторы тысячи многоэтажек в регионе.

Оставшись без голубого топлива после того, как 1 января Украина прекратила транзит газа через свою территорию, в непризнанном Приднестровье взялись обогревать помещения дровами. Как заявил лидер региона Вадим Красносельский, "запасы пока есть".

По его словам, без отопления и горячей воды остались полторы тысячи многоэтажек, без газа - почти 72 тысячи частных домовладений. Также отключено 150 газовых котельных, два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива.

"Практически полная газификация республики - один из поводов для заслуженной гордости: мы стремились к 100% охвату населения этим благом цивилизации. Но сегодня с благодарностью вспоминаем тех, кто возводил жилье с печным отоплением", - отметил Красносельский.

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Он рассказал, что люди в сельской местности расконсервировали и разожгли печи, а также в каждом районе открыты пункты реализации твердого топлива. Также, по информации главы региона, начали работу пункты обогрева, которые "есть во всех городах и районах республики".

Приднестровье без газа: последние новости

1 января на фоне прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанном Приднестровье объявили о массовых отключениях газа и тепла. От газоснабжения отключили, в частности, котельные, которые обеспечивают отопление, частные дома, многоквартирные дома с автономным отоплением.

Также в регионе объявили чрезвычайное экономическое положение на 30 суток из-за возможной гуманитарной катастрофы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Самоназначенные власти Приднестровья отказались от европейского газа и даже от гуманитарной помощи от Запада в условиях коммунальной катастрофы, вызванной остановкой поставок газа из РФ. Как пишут западные СМИ, вероятно, отказ был не собственной инициативой сепаратистов, а распоряжением из Москвы.

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