Команда МАГАТЭ не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии посетили градирни на Запорожской атомной электростанции станции, чтобы ознакомиться с последствиями пожара. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что 12 августа миссия агентства получила доступ к градирням. По словам генерального директора Рафаэля Гросси, команда установила, что маловероятно первоисточник пожара возник у основания градирни. Было установлено, что повреждение, скорее всего, сосредоточено во внутренней части градирни на уровне распределения водяных форсунок, расположенном на высоте около 10 метров

Во время посещения пострадавшей градирни команда заметила обгоревшие участки во внутреннем оборудовании выше, возле уровня распределения водяных форсунок. Они также увидели капли обгоревшего пластика и фрагменты бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой. В МАГАТЭ считают, эти капли похожи на расплавленную пластиковую сетку, образовавшуюся во время пожара. Эксперты зафиксировали стойкий запах от пожара и определили, что он, скорее всего, был вызван горелым пластиком.

Видео дня

"Во время обхода не было обнаружено ни шин, ни остатков беспилотника... На данный момент команда не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений. МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительного осмотра и доступа к уровню распределительного устройства водяного распылителя и бассейна холодной воды", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ подтвердили, что не было никаких значительных признаков нарушения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни. Также это не повлияло на ядерную безопасность станции, поскольку градирни пока не эксплуатируются.

Пожар на ЗАЭС

11 августа над Запорожской АЭС заметили густой дым. Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Заявлял, что российские оккупанты подожгли в градирне Запорожской атомной электростанции большое количество автомобильных шин.

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Украину в пожаре на территории атомной электростанции. По его словам, украинская армия якобы обстреляла Энергодар, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем АЭС.

Российский военный аналитик Ян Матвеев заявил, что устроенный россиянами пожар в одной из градирен Запорожской АЭС является довольно "тупой провокацией", поскольку на этом объекте в принципе нечему гореть.

Вас также могут заинтересовать новости: