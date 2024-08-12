Градирня просто не содержит материалов, которые могут так интенсивно гореть.

Устроенный россиянами пожар в одной из градирен Запорожской АЭС является довольно "тупой провокацией", поскольку на этом объекте в принципе нечему гореть. Об этом заявил российский военный аналитик Ян Матвеев.

"Это градирня. В ней охлаждается вода, когда станция работает. Гореть там нечему. Похоже, российские солдаты чет подложили туда и подожгли. Судя по дыму — это шины. Тупая провокация", – написал он в своем Телеграм.

В качестве более наглядного аргумента российский аналитик показал видео этой градирни, снятое в те времена, когда АЭС еще нормально работала. В ролике запечатлено, как выглядит градирня изнутри: ничего, что может сильно гореть, в ней просто нет.

Российская провокация на Запорожской АЭС

Как писал УНИАН, ранее сегодня на Запорожской АЭС был замечен густой черный дым в одной из градирен – инженерном сооружении, предназначенном для охлаждения горячей воды атмосферным воздухом. Глава Никопольской районной военной администрации сообщил, что так гореть могут шины, которые подожгли в градирне. Он считает, что российские захватчики могли совершить провокацию, чтобы заставить людей паниковать.

Ситуацию прокомментировал президент Зеленский. По его данным, радиационный фон в районе АЭС в норме. Он также отметил, что контроль россиян над ЗАЭС сам по себе представляет опасность.

Тем временем в РФ заявили, что это Украина так обстреляла градирню, что в ней каким-то образом возник масштабный пожар.

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