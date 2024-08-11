На месте работают пожарные.

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Украину в пожаре на территории атомной электростанции.

По его словам, украинская армия якобы обстреляла Энергодар, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Ставленник Кремля уверяет, что никакой угрозы станции нет, на месте работают пожарные.

"Сейчас все шесть энергоблоков станции находятся в холодной остановке, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - добавил он.

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ситуация в Никополе находится на контроле. Замеры воздуха показали, что уровень радиации не превышен.

"Ведется постоянное наблюдение. Поэтому прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", - написал он в своем Telegram-канале.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также сообщает об усиленном мониторинге ситуации вблизи электростанции, посты Укргидрометцентра работают в оперативном режиме.

"По состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено", - добавил он.

Пожар на Запорожской АЭС

Вечером в воскресенье, 11 августа, стало известно о пожаре на территории ЗАЭС, которая находится под российской оккупацией.

Никопольская районная военная администрация сообщила о возможной провокации со стороны российских захватчиков. По их данным, они могли поджечь в градирне шины.

На пожар отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что показатели радиации пока в норме, однако гарантировать безопасность станции может только возвращение ее под контроль Украины.

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