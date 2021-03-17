Промышленность увеличила потребление электроэнергии на 2,5%, а население - на 7,5%

Потребление в Украине электроэнергии в январе-феврале 2020 года составило 28,3 млрд кВт-ч, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

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Сообщается, что промышленные потребители в январе-феврале 2021 года увеличили потребление электроэнергии на 2,5% - до 8,5 млрд кВт-ч, а население увеличило потребление на 7,5% - до 7,5 млрд кВт-ч.

При этом, транспортный сектор снизил потребление на 5,7% - до 1,1 млрд кВт-ч, а сельхозпотребители - увеличили на 4,5% - до 0,6 млрд кВт-ч.

Поотребление в Украине электроэнергии в 2020 году составило 146,4 млрд кВт-ч, что на 2,6% меньше, чем за 2019 год.

Сколько платили украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

5 августа Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию «Энергоатом» продавать около 50% своей электроэнергии, а госкомпанию «Укргидроэнерго» продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт-час. Ранее «Энергоатом» был обязан продавать для нужд населения 80% своей электроэнергии, а «Укргидроэнерго» - 35%. Оставшуюся электроэнергию госкомпании могут продавать на рынке двухсторонних договоров и других сегментах рынка.

Отчет Еврокомиссии

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

18 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

28 декабря 2020 года Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года, сообщив при этом, что с января по март 2021 года цена электричества для населения будет 1,68 грн за кВт-ч.

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Автор: Игорь Орел