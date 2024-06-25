В финской госкомпании отметили, что санкции ЕС позволили отказаться от газа из России на полгода раньше.

Финлядия полностью отказывается от российского газа. Решение принято в рамках последнего пакета санкций Европейского союза в отношении России.

Финская государственная компания Gasum объявила, что с 26 июня, почти на полгода раньше, введет ограничение на поставку российского газа. Данное решение объяснили принятием 14-го пакета санкций.

В финской компании заявили, что этот форс-мажор освобождает его от обязательств перед российским газовым монополистом "Газпром".

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"Санкции ЕС не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпромом экспорт", но является форс-мажором для закупки или импорта российского СПГ через offgrid-терминалы". Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать и не будет импортировать российский СПГ ", – говорится в сообщении компании.

14-ый пакет санкции ЕС против России - удар по СПГ

24 июня Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые санкции нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Кроме того, под ограничения попали 27 судов, в том числе два судна, хранящие сжиженный природный газ, и суда общего назначения, перевозившие запрещенные товары или связанные с организациями, находящимися под санкциями.

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