В течение этой зимы Европа предоставила Украине 1,8 ГВт электроэнергии.

Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет поддержки для безопасности украинской энергетической системы и ее полной интеграции в энергетический рынок ЕС. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время пленарного заседания "Поддерживай Украину".

"Три года уже Россия хотела погрузить Украину в темноту, постоянно атакуя энергообъекты. И именно поэтому Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет по энергобезопасности. Цель - гарантировать устойчивую, безопасную и конкурентную энергосистему для Украины", - сказала она.

Президент Еврокомиссии также отметила, что в течение этой зимы Европа предоставила Украине 1,8 ГВт электроэнергии.

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"Мы полностью интегрируем украинские и молдавские рынки электроэнергии в наш европейский до конца следующего года. И мы используем весь потенциальный масштаб - 80% всех запасов газа, который поможет нам принести прибыль Украине. Мы будем вкладываться в возобновляемые источники электроэнергии. Все это увеличит энергобезопасность Евросоюза и Украины", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Помощь Украине: последние новости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном саммите поддержки Украины в Киеве заявила, что Европейский Союз в марте предоставит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. В целом ЕС уже поддержал Украину на сумму 134 миллиарда евро.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" заявил, что Канада передаст Украине $5 миллиардов из доходов от замороженных активов РФ. Также премьер Канады тогда объявил о выделении военной помощи для Украины.

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